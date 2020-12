Andernach

Sanfte Sonnenstrahlen durchbrechen den leichten Nebel und tauchen das Mittelrheintal bei Andernach in gleißendes Licht. Den goldenen Herbsttag am Samstag nutzen zahlreiche Spaziergänger, Jogger und Radfahrer an der Rheinpromenade für ihre sportlichen Aktivitäten. Dass man beim Spazierengehen nicht nur sich, sondern auch der Umwelt etwas Gutes tun kann, bewiesen an diesem Tag rund 25 Andernacher.