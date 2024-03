Kreis Mayen-Koblenz

Flüchtlinge im Kreis Mayen-Koblenz: Millionenbetrag kommt vom Land

i Fast 4 Millionen Euro sollen an die Gemeinden im Kreis Mayen-Koblenz fließen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Mit der Landespauschale für die kommunale Fluchtaufnahme beschäftigt sich der Kreisausschuss am Montag, 11. März, um 14 Uhr im Kreishaus. Demnach soll ein Betrag von 3,9 Millionen Euro an Andernach, Bendorf und Mayen sowie an die Verbandsgemeinden weitergeleitet werden.