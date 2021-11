Der Fund einer 250 Kilogramm schweren US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Freitagmorgen im Löwenkarree – hierbei handelt es sich um das Gelände der ehemaligen Löwenbrauerei – und die Entschärfung des Blindgängers am Mittag des ersten Adventssamstag haben das öffentliche Leben in der Innenstadt durcheinander gewirbelt und das Zentrum zeitweise komplett lahmgelegt.