Flagge zeigen: Demo richtet sich gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit

Die Ortsgemeinde Ochtendung und die örtlichen Vereine rufen zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit auf. Die Demonstration startet am Samstag, 27. April, um 11 Uhr in der Hospitalstraße.

Von dort aus marschieren die Teilnehmenden über die Hauptstraße bis zur Gedenkstele für die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Kastorstraße und weiter zum Judenfriedhof „Im Bergfrieden“. An beiden Gedenkstätten wird Günther Gries Worte der Erinnerung sprechen. Danach geht es zurück zum Schulhof, wo die Abschlusskundgebung stattfindet. Dort sprechen Rita Hirsch, Dekan Carsten Scher, Ortsbürgermeister Lothar Kalter, VG-Bürgermeister Maximilian Mumm und der Landtagsabgeordnete Torsten Welling. „Alle Ochtendunger Bürger und Bürgerinnen sind eingeladen, dabei zu sein und Flagge zu zeigen“, so die Veranstalter.