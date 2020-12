Ochtendung/Kruft

Eine verbrannte Fläche von rund 7000 Quadratmetern und eine völlig ausgebrannte Ballenpresse – das ist die Bilanz eines Großfeuers an der K 52 zwischen Ochtendung und Kruft. Dort stand am Mittwochabend nahe dem Gelände des Lavawerks Ochtendung ein Stoppelfeld in Flammen. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.