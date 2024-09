Plus Kreis MYK Fit in Fragen der Vorsorge: „Digitale Engel“ schulen Ältere in Mayen i In Mayen können sich Senioren digital fortbilden.

Wichtige Themen wie Vollmachten, Erben oder Pflegevorsorge behandelt eine Vortragsreihe in Mayen. Interessierte können dabei ganz bequem von Zuhause aus zuhören.

Die Initiative „Deutschland sicher im Netz“ bietet im Rahmen ihres Projekts „Digitale Engel“ in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Mayen drei kostenlose Online-Vorträge an, die die digitalen Kompetenzen älterer Menschen stärken sollen. Los geht es am Dienstag, 10. September, wenn Rechtsanwalt Bernhard Kinold von 10 bis 11.30 Uhr über „Das Wichtigste ...