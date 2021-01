Andernach

Unter dem Motto „Red Friday“ geht die lange Einkaufsnacht auch im neuen Jahr wieder an den Start. Während das öffentliche Leben heruntergefahren wurde, zeigen die Andernacher Einzelhändler optimistisch den Daumen nach oben. Sie präsentieren am Freitag, 8. Januar, ihre aktuellsten Trends digital. Damit sind sie bestens aufgestellt für den geplanten Neustart in der zweiten Januarwoche.