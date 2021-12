Wer am Freitagabend durch die im Lichterglanz strahlende Andernacher Innenstadt gebummelt ist, der konnte zumindest für einige besinnliche Momente ein bisschen das Gefühl verspüren, die Corona-Pandemie sei Geschichte. Dem ist natürlich nicht so. Dennoch sorgte eine heimelige und vor allem Genuss versprechende Atmosphäre am First Friday bei den Besuchern für eine positive Stimmung.