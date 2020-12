Andernach

Auf die bundesweiten Kontaktbeschränkungen haben die Andernacher Händler kurzfristig reagiert und die lange Einkaufsnacht als Hybrid neu gestaltet. Der Begriff Hybrid, den meisten bislang nur aus der Automobilbranche bekannt, bedeutet von „zweierlei Herkunft“. Das Einkaufserlebnis des kommenden First Friday unter dem Motto „Sweet Home“ können die Besucher also digital vom heimischen Sofa als auch in der Innenstadt live genießen. Die Geschäfte bleiben wie üblich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.