Mit hohen Investitionen in emissionsarme Produktions- und Vertriebsprozesse stärkt Rathscheck Schiefer die positive Klimabilanz. Sowohl rund um die Firmenzentrale in Mayen, bei den Lieferketten sowie in den spanischen Produktionsbetrieben investiert das Unternehmen fortlaufend in die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.