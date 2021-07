Filiale weiter nicht nutzbar: Automatensprenger erbeuten fünfstelligen Betrag in Polch

Weiterhin unbekannte Täter hatten Ende Juni einen Geldautomaten der Volksbank in Polch gesprengt. Das Gebäude in der Vormaystraße wurde dabei so schwer beschädigt, dass auch zwei Wochen nach dem Vorfall noch keine Normalität im Betrieb der Filiale möglich ist. „Aktuell befinden wir uns mit Statikern und Sanierungsfirmen noch in der Abstimmung. Die Selbstbedienungseinheit der Filiale wird leider längere Zeit außer Betrieb sein. Aktuell bemühen wir uns, den Kunden zeitnah Ersatzgeräte für die Übergangszeit bereitzustellen“, sagt Vorstandsmitglied Markus Müller.