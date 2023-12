„Feuerzauber“ und ein Chorkonzert: Dritter Advent wird in Mendig und Thür festlich und musikalisch

Auch am dritten Adventswochenende wird in der Verbandsgemeinde (VG) Mendig wieder Vorfreude auf das Weihnachtsfest entfacht. Mit dem „Feuerzauber in Pasturschs Joarten“ steigt am Samstag, 16. Dezember, eine Kultveranstaltung in der Stadt Mendig. Bereits am Freitag, 15. Dezember, wird es in Thür musikalisch. Der örtliche Männerchor gibt um 19 Uhr ein Adventskonzert in der Pfarrkirche in Thür.