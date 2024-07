Plus VG Mendig Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde Mendig: Verpflichtet, befördert, bestellt und geehrt i Insgesamt 21 Männer und Frauen standen nach der erfolgreichen Grundausbildung zum Truppmann auf der Ernennungsliste zum Feuerwehrmann beziehungsweise zur Feuerwehrfrau. Foto: VG-Verwaltung Mendig/Stefan Pauly Beim Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde (VG) Mendig standen Verpflichtungen, Beförderungen, Bestellungen und Auszeichnungen im Mittelpunkt und damit die Menschen, die hinter der Institution freiwillige Feuerwehr stehen. Menschen, die, so Verbandsbürgermeister Jörg Lempertz, „ihre eigene Gesundheit riskieren, um anderen Menschen zu helfen.“ Deshalb sei es wichtig, einmal Danke zu sagen. Lesezeit: 1 Minute

Insgesamt 98 Männer und Frauen im Alter von 16 bis 63 Jahren standen beim Feuerwehrtag der VG Mendig auf der Verpflichtungs-, Beförderungs- und Ehrungsliste. Zahlen, die zeigen, dass die freiwilligen Feuerwehren in den Ortsgemeinden und der Stadt Mendig in den vergangenen Jahrzehnten ihre Hausaufgaben in Sachen Nachwuchsgewinnung gemacht haben. Die ...