Feuerwehr Nachtsheim zieht Bilanz: Insgesamt gab es 44 Einsätze

Wehrführer Marco Schüller ging bei der Jahreshauptversammlung auf den Einsatz- und Übungsbetrieb sowie die weiteren Aktivitäten des Löschzuges im vergangenen Geschäftsjahr ein. Insgesamt gab es 44 Alarmierungen, neben zehn Brand- und 19 Hilfeleistungseinsätzen mussten drei Gefahrguteinsätze, eine Sondereinsatzlage und elf Einsätze mit Einsatzleitwagen (ELW) abgearbeitet werden.

Die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr legte Markus Weirich dar. Andre Deisen ging auf 109 Alarmierungen der First Responder Einheit ein. Für die Alters- und Ehrenabteilung sprach stellvertretend Josef Jakobs. Marc Hendel wurde an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz zum Gruppenführer ausgebildet. Den Lehrgang zum Jugendwart an der Akademie besuchten Markus Weirich und Philip Engels. Philip Engels, Maik Hoffmann, Manuel Gilgenbach und Rolf-Dieter Weiler absolvierten auf Kreisebene den Truppführerlehrgang. Rolf-Dieter Weiler bestand zudem den Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger. Philip Engels, Manuel Gilgenbach, Stefan Michels und Johannes Weiler verstärken nach dem erfolgreichen Sanitätslehrgang die First Responder.

Marco Schüller bedankte sich bei allen Kameradinnen und Kameraden für die geleisteten Arbeiten, hier besonders bei den Gerätewarten, seinem Stellvertreter Jürgen Deisen und den Vorstandsmitgliedern des Fördervereins. Lisa Dörrenberg, Dominik Bach und Tobias Jax konnten im Anschluss verpflichtet werden. Somit sind aktuell 31 Feuerwehrleute in den Reihen der Feuerwehr Nachtsheim aktiv.

Marc Hendel wurde im nächsten Tagesordnungspunkt zum Brandmeister ernannt. Für 15 Jahre aktiven Dienst erhielten Lisa und Andre Deisen, Daniel Engels sowie Lukas Wagner das bronzene Feuerwehr-Ehrenzeichen. Am Ende der Sitzung ging Schüller auf das laufende Jahr ein und ehrte die beiden ehemaligen Jugendwarte Jürgen Deisen und Carsten Leu für ihr Engagement seit der Gründung der Jugendfeuerwehr 2015. red