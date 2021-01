Nachtsheim

Ein Vollbrand eines Einfamilienhauses hat am Sonntag gegen 15.30 Uhr zu einem Großeinsatz in Nachtsheim (VG Vordereifel) geführt. Sechs Bewohner wurden bei dem Unglück verletzt, zwei von ihnen mussten zur weiteren Versorgung mit mithilfe von Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.