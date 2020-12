Andernach

Ein Festsaal, in dem bis zu 250 Menschen gemeinsam feiern können, sollte in einer leer stehenden Gewerbehalle in der Koblenzer Straße in Andernach entstehen. Eine entsprechende Bauvoranfrage lag der Stadtverwaltung vor. Doch wenn es nach der Mehrheit der Mitglieder im Andernacher Planungsausschuss geht, wird daraus nichts: Lediglich zwei Ja-Stimmen erhielt der Antrag, das Vorhaben von den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans zu befreien.