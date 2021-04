Das für diesen Mai geplante „A Chance for Metal Festival“ (ACFMF) wird auf 2022 verschoben. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber alles andere ist mit zu viel Aufwand bei bleibender Ungewissheit verbunden“, erklärt Jan Müller vom ACFMF-Team die Absage. Wer noch Tickets für das am 6. und 7. Mai 2022 geplante ACFMF ordern möchte, kann dies per E-Mail an headquarter@acfm.info.