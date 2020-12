Mendig/Mayen

Die Szene mutet, zugegebenermaßen, ungewöhnlich an: Menschen in weißen Anzügen springen barfuß zwischen Wohnzimmersesseln umher oder bewegen sich auf einer Matte im mit adventlichen Accessoires geschmückten Hausflur. Aus dem Hintergrund kommen Instruktionen, auf einem Bildschirm-Schachbrett ist zu sehen, wie sich alle synchron zu den Befehlen bewegen. Des Rätsels Lösung: Der erfahrene Trainer Gunar Weichert aus Mayen hat zusammen mit Partner ein Programm erarbeitet, wie ein Karatetraining telegen in viele Haushalte übertragen werden kann. Und aus diesen Haushalten sind jede Menge Karateka zugeschaltet.