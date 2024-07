Plus Mayen

Feriennachmittage für daheimgebliebene Kinder: Spannende Erlebnisse für junge Entdecker im Eifelmuseum

i Am 8. August basteln die Kinder zum Abschluss des Tages ihre eigene Fledermaus für zu Hause. Foto: Dominik Ketz/Eifel Tourismus GmbH

Das Eifelmuseum in Mayen bietet in diesem Sommer ein besonderes Ferienprogramm für alle Kinder, die ihre Ferien zu Hause verbringen. Darauf weist die Stadtverwaltung Mayen in einer Pressemitteilung hin. Demnach können junge Entdecker an zwei Nachmittagen spannende Erlebnisse und kreative Aktivitäten genießen.