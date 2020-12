Mayen

Vielleicht war es einer der letzten schönen Herbsttage, an dem die Aufnahme entstanden ist: Das Bild zeigt zwei Frauen in Jacke, Rock und Mütze, wie sie auf den Laacher See blicken. Die Wasseroberfläche ist leicht gekräuselt, am Himmel zeichnen sich Wolken ab, ein kahler Baum ragt in die obere Bildhälfte. Der Mayener Fotograf Heinrich Pieroth hat die Szene in den späten 1920er-Jahren im Bild festgehalten. Das Foto ist ein typisches Beispiel für Pieroths Werk, das nun erstmals in einem großformatigen Bildband gewürdigt wird.