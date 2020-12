Andernach

Gleich zwei Anträge mit dem Anliegen, in dem Gewerbe- und Industriegebiet unweit der Koblenzer Straße in Andernach eine Eventhalle für Feiern mit mehreren Hundert Gästen betreiben zu dürfen, haben den Planungsausschuss der Stadt in den vergangenen Monaten beschäftigt. Beide Anträge auf eine entsprechende Ausnahmegenehmigung wiesen die Ausschussmitglieder zurück. In der vergangenen Ausschusssitzung versuchte nun ein Antragsteller mit dem drittem Vorhaben dieser Art sein Glück.