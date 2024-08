Plus Koblenz/Kreis MYK Fehlzeiten im Kreis Mayen-Koblenz sinken: Hoher Krankenstand ist trotzdem alarmierend i Laut DAK liegen Atemwegserkrankungen im Landkreis Mayen-Koblenz auf dem zweiten Platz, gefolgt von von psychischen Erkrankungen. Die meisten Ausfalltage gingen im ersten Halbjahr auf das Konto von Muskel-Skelett-Problemen. Foto: dpa/Philip Dulian Der Krankenstand in der Stadt Koblenz und im Landkreis Mayen-Koblenz war im ersten Halbjahr 2024 niedriger als im Vorjahreszeitraum 2023. Er sank von 6,5 Prozent auf 5,8 Prozent und lag somit unter dem landesweiten Durchschnitt für Rheinland-Pfalz von 6,0 Prozent. Das teilt die DAK-Gesundheit mit. Lesezeit: 1 Minute

Von Januar bis Juni 2024 war jeder und jede Beschäftigte im Landkreis durchschnittlich 10,6 Tage krankgeschrieben. Die DAK-Gesundheit hat in einer Sonderanalyse die Krankschreibungen aller bei der DAK versicherten Beschäftigen in der Region ausgewertet. In der ersten Jahreshälfte kamen auf 100 bei der DAK versicherte Beschäftigte insgesamt rund 1056 Ausfalltage, ...