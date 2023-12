Plus Münstermaifeld-Mörz Farbgewaltige Bilder und Kabarett: Vielseitige Künstlerin stellt in Mörz aus Die Maifelder Neubürgerin Sia Korthaus wird am 9. und 10. Dezember in der Galerie in der Moltkestraße in Mörz ihre Werke zeigen. Auch kurze Ausschnitte aus ihrem Kabarettprogramm „Oh Pannenbaum“ gibt sie zum Besten.

„Das Leben ist bunt“, so nennt Sia Korthaus, eine Maifelder Neubürgerin diese Arbeit in Acryl auf Leinwand, die letzte Woche in den Räumen der Alten Propstei in Münstermaifeld zu sehen war. Dort, in den Räumen der Stiftung Kulturbesitz, hatte Sia Korthaus eine Vielzahl ihrer markanten Bilder ausgestellt. Die Künstlerin stammt ...