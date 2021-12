Eine Atmosphäre, die alle willkommen heißt und den einzelnen Menschen dort abholt, wo er steht – das bietet die katholische Familienbildungsstätte (FBS) Mayen in der Bäckerstraße 12. „Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprechen immer wieder davon, dass man sich bei uns direkt wohlfühlt – und dies soll auch so sein“, berichtet die geschäftsführende Leiterin Iris Emmerich in einer Pressemitteilung.