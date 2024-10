Plus Kreis MYK/Region Falschmeldungen in sozialen Netzwerken: Polizei appelliert, Hinweise an richtige Adressaten zu geben i Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/DPA Immer wieder tauchen Hinweise zu Straftaten in den sozialen Netzwerken auf – oft auch mit Fotos der vermeintlichen Verdächtigen. Doch oft handelt es sich dabei auch um Falschmeldungen. Lesezeit: 1 Minute

Zu mehreren Falschmeldungen über angebliche Kinderansprecher oder vermeintlich pädophile Personen, die sich im Sichtbereich von Schulen oder Kindertagesstätten, aktuell im Bereich Mayen-Koblenz in Plaidt, Kruft, Weißenthurm und Mülheim-Kärlich, aufgehalten haben sollen, ist es laut Polizei in den vergangenen Wochen in den sozialen Netzwerken gekommen. In diesem Zusammenhang stellt die Ordnungsbehörde ...