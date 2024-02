ARCHIV – Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Eine Falschfahrerin war am Samstag auf der B 9 in Richtung Koblenz in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Die Fahrerin befuhr auf der B 9 in Richtung Namedy den einspurigen Baustellenbereich. Dritte wurden zwar nicht gefährdet, ihr Pkw kollidierte im Verlauf der Fahrt jedoch leicht mit der Mittelschutzplanke. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.