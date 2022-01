Wie sieht der Fahrplan von Dirk Meid für das neue Jahr aus? Was sind die Themen, die der Mayener Oberbürgermeister bespielen möchte? Dazu nennt Meid – seit 14 Monaten im Amt – einiges, was die Infrastruktur der 19.000-Einwohner-Stadt, die Kernstadt wie die Stadtteile gleichermaßen betrifft. Für Grundstückseigentümer gut zu wissen: In diesem Jahr werden die wiederkehrenden Beiträge eingeführt.