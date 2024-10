Plus Andernach/Region

Fackeln, Reden, geballte Fäuste: In Andernach bei Rasselstein beginnen in der Nacht die IG-Metall-Warnstreiks

i Rund 300 Menschen demonstrierten in der Nacht zum Dienstag in Andernach. Foto: Wolfgang Lucke

In der Nacht endete der Streikfrieden mit einer wuchtigen Gewerkschaftsveranstaltung in Andernach. In den kommenden Tagen folgen weitere Streiks und Demonstrationen, organisiert von der IG Metall in der Region.