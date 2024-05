Plus Polch Facebook-Berühmtheit: Wenn’s warm wird, geht Felix auf Achse – Polcher Kater ist auf dem Maifeld bekannt Von Elvira Bell i Schauplatz Drogeriemarkt, wo Felix ein gerngesehener Gast ist. Doch leider war er zu diesem Zeitpunkt nirgends zu sehen. Foto: Andrea Schommer Larry ist Mäusefänger in der Dowing Street. Die Birma-Katze Choupette war die Star-Mieze des verstorbenen Mode-Designers Karl Lagerfeld, und auch der britische Sänger Ed Sheeran ist stolzer Besitzer von Dorito, einem hübschen Kater. Und auch Felix aus Polch hat bereits, unter anderem auf Facebook, einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Lesezeit: 2 Minuten

Doch wer ist diese Fellnase? Und wo lebt sie? Und was ist das Besondere an Felix? Seit einigen Jahren ist die mittlerweile 13 Jahre alte, schwarz-braun getigerte Samtpfote mit weißen Bauch Stammgast im Einkaufszentrum in Polch – und auch im örtlichen Industriegebiet. Andrea Schommer, die Besitzerin von Felix, hatte unserer Zeitung ...