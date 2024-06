Plus Mayen Ex-OB will im Mayener Stadtrat ein Comeback feiern: Was treibt Wolfgang Treis an? Von Thomas Brost i Vier Ratssitze mehr als 2019 werden heuer in der Stadt Mayen vergeben. Wer wird der Gewinner am 9. Juni sein? Foto: Thomas Brost Die Karten werden in Mayen neu gemischt bei der Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni. Besonders intensiv wird das Stühlerücken im Stadtrat werden. Und das hat drei Gründe: Da die Stadt die Schwelle von 20.000 Einwohnern überschritten hat, stehen ihr weitere vier Ratssitze im künftig 36-köpfigen Stadtrat zu. Und die AfD bekommt keine Liste mehr zustande, ihre drei Sitze werden unter den verbliebenen fünf Gruppierungen aufgeteilt. Dann werden einige altgediente Ratsherren und -frauen abtreten und jüngeren Platz machen. Besonders bei der Ü 60-Fraktion der SPD könnte sich dies bemerkbar machen. Sie und auch die anderen Fraktionen sind im Vorfeld der Wahl befragt worden, wie sie die ablaufende Wahlperiode bewerten und was sie sich in Zukunft erwarten. Lesezeit: 6 Minuten

1 Die SPD: Die Genossen fielen in der Kommunalwahl 2019 auf acht Ratssitze zurück – so wenige wie seit 1948 nicht mehr. Erneuerung tut not, auch personelle. Das weiß SPD-Fraktionschef Helmut Sondermann, der seit 34 Jahren in der Stadtpolitik vorn mit agiert. „Wir haben für einen Generationswechsel in größeren Schritten ...