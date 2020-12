Kreis Mayen-Koblenz

Zahlreiche Menschen, die sich für Pilze und auch für entsprechende Pilzlehrwanderungen interessieren, kennen Stefan Elmer beispielsweise von seinen pilz- und naturkundlichen Exkursionen in Mendig und in Bell. Doch nicht nur die Pilze, sondern auch etliches an Pflanzen, Sträuchern und Bäumen sowie deren Symbiosen/Abhängigkeiten von und zu Pilzen bringt der Sachverständige der Deutschen Gesellschaft für Mykologie aus Neuwied Interessierten bei seinen etwa zweistündigen Rundgängen durch die Natur näher.