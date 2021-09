Einen besonderen Neustart in der Gastronomie des Maifelds gibt es in der Gemeinde Kehrig. Vier Jahre nachdem das Traditionslokal „Martini-Pörsch“ in der Dorfmitte von Kehrig, im Volksmund als „Brecke“ bekannt, seine Türen für immer geschlossen hat, gibt es jetzt einen Neuanfang mit zwei jungen Maifeldern, deren Konzept auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen lässt.