Eigentlich hätte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Pellenz, Klaus Bell, die Mitglieder des Verbandsgemeinderats zur Vorstellung des Haushalts 2022 gern persönlich in der Plaidter Hummerichhalle begrüßt, doch auf Grund der Corona-Lage fand die Sitzung per Videokonferenz statt. Auch wenn das Jahr 2021 wieder von Corona dominiert war, plant die Verbandsgemeinde für 2022 erneut mit einem leichten Plus im Ergebnishaushalt.