In welche Vorhaben wird die Stadt Andernach im kommenden Jahr investieren? Mit dieser nicht ganz unbedeutenden Frage beschäftigen sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) traditionellerweise in ihrer für Anfang November terminierten ganztägigen Sitzung. Um die straffe Tagesordnung des bevorstehenden Sitzungsmarathons zu entlasten, legte die städtische Kämmerei in der jüngsten HFA-Sitzung bereits jetzt eine Übersicht über die gewünschten Vorhaben vor.