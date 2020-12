Nickenich

Der Ortsgemeinde Nickenich steht ein ereignisreiches Jahr bevor, in dem mehrere Großprojekte, die seit längerer Zeit in Planung sind, endlich auf den Weg gebracht werden sollen. Dennoch verzichtete man in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats in der Pellenzhalle auf eine Aussprache zum Haushaltsplan für 2021, um das Infektionsrisiko für die anwesenden Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter möglichst gering zu halten.