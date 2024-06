Plus Andernach

Essbare Stadt tischt am ersten Juliwochenende auf: Andernach feiert drei Tage lang Stadtfest

i Andernach.net-Chef Christian Heller (von links), Oberbürgermeister Christian Greiner, Veranstaltungsmanager Johannes Lewenberg und Bürgermeister Claus Peitz freuen sich auf das lange Festwochenende „Andernach schmeckt“, bei dem die Essbare Stadt im Fokus steht. Foto: Martina Koch

Das Stadtfest „Andernach schmeckt“, das in den vergangenen Jahren am ersten Sonntag im Juli gefeiert wurde, ist fest im Veranstaltungskalender verankert. In diesem Jahr wird unter dem Motto „Die Essbare Stadt tischt auf“ nun erstmals ein ganzes Wochenende lang gefeiert: Vom 5. bis zum 7. Juli soll die Andernacher Innenstadt ganz im Zeichen kulinarischer Genüsse stehen.