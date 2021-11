Mit acht Kilo mehr auf den Rippen gab es in der Vulkanstadt nun endlich ein Wiedersehen mit Ramon Chormann, besser bekannt als „de Pälzer“. Chormann, der sowohl einen Kabarettisten und Comedian als auch einen Satiriker verkörpert, begeisterte am Freitagabend seine Fans in der Laacher-See-Halle mit seinem neunten Bühnenprogramm „Es eskaliert sowieso“.