Eselwanderung, Stand-up-Paddling, Bowling und Kindererlebnistage: Sommerferien in Münstermaifeld

Endlich Schulferien und noch nichts geplant? Das muss nicht sein, denn die Stadtjugendpflege Münstermaifeld hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das einen Blick lohnt. Den Auftakt macht der offene Jugendtreff am Montag, 19. Juli. Hier können sich Jugendliche ab zwölf Jahren zwischen 18 und 20 Uhr in der „Alten Feuerwehr“ Münstermaifeld, Stiftsstraße 5, an Kicker, Billard und Darts ausprobieren und auch an verschiedenen Videospielkonsolen spielen. Das Angebot wiederholt sich auch am 26. Juli.