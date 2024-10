Plus Mendig

Es stirbt sich gut am Laacher See: Neuer Eifelkrimi von Autor Markus Theisen

Von Elvira Bell

i Unsere Zeitung hat Markus Theisen in seiner Gedankenschmiede in Mendig getroffen. Foto: Elvira Bell

Eifelkrimis, in denen es um die dunklen Seiten des Lebens geht und die an die Abgründe des Bösen treten, erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Nun wird auch der Laacher See Schauplatz eines grausigen Verbrechens. In wenigen Tagen erscheint der neue Eifelkrimi von Markus Theisen mit dem Titel „Es stirbt sich gut am Laacher See“. Es handelt sich um den sechsten Fall von Kommissar Fritz Weller.