Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 14:06 Uhr

Mayen

Es ist angerichtet: In den Restaurants der Region kann wieder gespeist werden

Auf diesen Moment haben Gastronomen landauf, landab gewartet: Seit diesem Mittwoch können sie in ihren Restaurants, Gaststätten und Kneipen wieder Gäste bewirten – auch wenn in Zeiten der Corona-Pandemie noch besondere Regeln gelten. Nach dem wochenlangen Lockdown läuft das Geschäft nun wieder an, zum Beispiel in der Stadtvilla in Mayen, wo die ersten Besucher bereits zum Mittagessen vorbeischauten.