In der direkten Nachbarschaft würde man sich über solche Haushaltszahlen riesig freuen: Die Gemeinde Bell plant in diesem Jahr mit einem satten Überschuss im Ergebnishaushalt von 550.000 Euro. Zurückzuführen ist dieser insbesondere aus den Erträgen aus den Grundstückverkäufen im Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“ – das größte Gemeindeprojekt in den nächsten Jahren.