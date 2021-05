Kürzlich tagte die Steuerungsgruppe „Fairtrade“ der Stadt Mayen online. Oberbürgermeister Dirk Meid war das erste Mal mit von der Partie und dankte den ehrenamtlich Engagierten für ihren Einsatz in der Steuerungsgruppe. Nachdem in den vergangenen Monaten die öffentlichkeitswirksamen Aktionen der Steuerungsgruppe Corona-bedingt leider eine kleine Pause einlegen mussten, hatte die Steuerungsgruppe umso mehr Ideen, was gemeinsam in der Fairen Woche vom 10. bis 24. September umsetzbar ist.