Erzieher beenden Ausbildung an BBS Mayen: 21 Azubis feierlich verabschiedet

i Die frischgebackenen Erzieherinnen und Erzieher der BBS Mayen zeigen stolz ihre Abschlusszertifikate und freuen sich auf den Start in ihr Berufsleben. Foto: Thomas Stein

Im Rahmen einer Feierstunde in der Herz-Jesu-Kirche in Mayen wurden 21 Erzieher verabschiedet. Nach der dreijährigen Ausbildung und einem Abschlussprojekt an der Berufsbildenden Schule (BBS) Mayen starten die frischgebackenen Fachkräfte in ihr vielfältiges Berufsleben, berichtet die BBS in einer Pressemitteilung.