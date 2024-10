Plus Andernach

Erweiterung am Burgerbergweg: Andernach plant ein neues Wohnbaugebiet

i Westlich des Baugebiets „Am Burgerbergweg“ liegen derzeit noch landwirtschaftlich genutzte Flächen. Dort könnte neuer Wohnraum entstehen, der in Andernach dringend benötigt wird. Foto: Rico Rossival

Freier Wohnraum ist in Andernach rar und teuer. Um die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt mittelfristig zu entspannen, plant die Stadt, westlich des bestehenden Baugebiets „Am Burgerbergweg“ ein neues Wohnbaugebiet auszuweisen. Die ersten Beschlüsse dafür soll der Andernacher Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 31. Oktober, 18 Uhr, im Historischen Rathaus treffen.