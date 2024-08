Erstmals erfolgreich ausgebrütet: Eifeler Störche sind flügge

Jetzt sind sie flügge und haben das Nest verlassen: Die drei Jungtiere, die neben Mama Storch stehen, sind die ersten in der Eifel erfolgreich ausgebrüteten und inzwischen großgezogenen Weißstörche. Die Küken waren im Mai auf der durch die Biotopbetreuung installierten Storchenplattform geschlüpft, die 2016 in den Thürer Wiesen installiert wurde.

Jetzt sind sie flügge und haben das Nest verlassen: Die drei Jungtiere, die neben Mama Storch stehen, sind die ersten in der Eifel erfolgreich ausgebrüteten und inzwischen großgezogenen Weißstörche. Die Küken waren im Mai auf der durch die Biotopbetreuung installierten Storchenplattform geschlüpft, die 2016 in den Thürer Wiesen installiert wurde. Foto: Thomas Kovacs

Die drei jungen Störche sind die ersten in der Eifel erfolgreich ausgebrüteten und großgezogenen Weißstörche. Die Küken waren im Mai auf der durch die Biotopbetreuung installierten Storchenplattform geschlüpft, die 2016 in den Thürer Wiesen installiert wurde. „Oft kehren die Tiere aus ihrem Winterquartier an den Heimatort zurück, und das wünschen wir uns natürlich für die hier geborenen Störche auch“, heißt es bei Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz. red