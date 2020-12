Koblenz/Kreis MYK

Ein 80-jähriger Mann ist am Donnerstag in einem Koblenzer Krankenhaus an den Folgen seiner Coronavirus-Infektion gestorben. Laut Kreisverwaltung kommt der Mann aus dem Kreis MYK. Genauere Angaben zum Wohnort oder zu möglichen Vorerkrankungen des Mannes macht der Kreis nicht. Es ist der erste Corona-Todesfall in der Region.