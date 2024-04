Erster Auftritt der FWM3 in Ettringen – Freie Wähler stellen Kandidatenliste auf

Thomas Ganster und Swen Frank führen die neunköpfige Kandidatenliste der Freien Wähler Mayen-Mittelrhein-Mosel (FWM3) für die Kommunalwahl am 9. Juni in Ettringen an.

Auf den weiteren Plätzen folgen Jessica Stern, Diana Hammes, Andreas van Overbrüggen, Stefan Johann, Michael Lohr, Markus Schaaf und Amalia Enger. Es ist der erste Auftritt der FWM3 in Ettringen. Gemeinsam wollen sich die Neun undogmatisch, ohne Parteibindung und Fraktionszwang in die Ortspolitik einbringen. Ihr Ziel ist es, die Bürger in möglichst vielen Bereichen an der politischen Entscheidungsfindung über den Wahltag hinaus zu beteiligen. Tanja Saar, Michael Helsper und Hans-Georg Schönberg vom Vorstand der FWM3 gratulierten Ganster und Frank zu ihrer Wahl.