Andernach

Ein Unfall an Flüssen und Seen ist schnell passiert. Aber was geschieht, wenn gerade niemand in der Nähe ist, der ein Handy hat? Um in diesen Fällen trotzdem schnell Hilfe holen zu können, ist am Montagvormittag in der Bäckerjungenstadt nun die erste Notrufsäule an einem Fluss in Rheinland-Pfalz offiziell in Betrieb genommen worden. Die Notrufsäule ist ein Kooperationsprojekt der Björn-Steiger-Stiftung und des Landesverbands der DLRG Rheinland-Pfalz und wurde neben dem Strandabschnitt am sogenannten kleinen deutschen Eck in Andernach postiert.