Andernach

Montabaur hat eins, Idar-Oberstein hat eins, Nastätten hat eins und die Landeshauptstadt Mainz sowieso: In den vergangenen Wochen eröffneten landauf, landab Autokinos, die den nach Abwechslung dürstenden Massen eine Auszeit vom von der Coronakrise geprägten Alltag ermöglichen. Auch in Andernach sollte es spätestens Ende diesen Monats soweit sein: Ein Koblenzer Veranstalter hatte sich gefunden, der auf dem Grundstück am Juz, welches eigentlich als Park-and-ride-Platz für den Rheinland-Pfalz-Tag gedacht war, ein entsprechendes Angebot schaffen wollte (wir berichteten).