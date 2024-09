100 Stände soll der Trödelmarkt umfassen, den die Helf-Angels Nachbarschaftshilfe Maifeld am 6. Oktober veranstaltet.

100 Stände soll der Trödelmarkt umfassen, den die Helf-Angels Nachbarschaftshilfe Maifeld am 6. Oktober veranstaltet. Foto: Kai Remmers/picture alliance/dpa (Symbolfoto)

An rund 100 Ständen können die Besucher schmökern und handeln. Von Omas Kaffeeservice über gebrauchte Kinderkleidung und selbst gebasteltes bis zu Spielekonsolen oder Kleinmöbel wird hier alles verkauft. Zudem gibt es Bratwurst, Waffeln, Kaffee und Kakao. Der Erlös des Verkaufs kommt der Nachbarschaftshilfe zugute, die einmal in der Woche Lebensmittel an bedürftige Menschen auf dem Maifeld ausgibt.